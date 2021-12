W p.sławieńskim duży skok zakażeń. Szpital w Sławnie ma więcej łóżek COVID-owych - 16.12.2021 r.

Szef szpitala w Sławnie komentuje

- Aktualnie w powiecie sławieńskim osoby, które zakażają się koronawirusem mają jego odmianę delta - mówi Tomasz Walasek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie. - Sądzę, że kwestią czasu jest to aż i do nas dojdzie omikron. Dobra wiadomość jest tu taka, że szczepionki przed nim chronią - akcentuje.

Dyrektor dodaje, że Szpital Powiatowy w Sławnie powiększył liczbę łóżek na oddziale COVID-owym do 45 plus są tzw. cztery obserwacyjne.

- Praktycznie mamy komplet pacjentów COVID-owych i każdego dnia są zapytania z innych ośrodków leczniczych, czy nie ma u nas wolnego łóżka. I niestety, ale nie są to pojedyncze zapytania. To pokazuje też, że sytuacja jest bardzo poważne - mówi Tomasz Walasek. - Nasz szpital pracuje praktycznie na oparach i jeśli pochoruje się nam personel to nie będzie komu zabezpieczyć oddziału COVID-owego.