W powiecie sławieńskim jedna z pań straciła 13 000 zł. Policja ostrzega przed oszustami

Policja ze Sławna przestrzega

- Jedna z mieszkanek powiatu sławieńskiego, przy finalizowaniu transakcji internetowej, została poproszona po przez komunikator internetowy o udostępnienie kodu BLIK. Stop! Takich próśb nigdy nie spełniamy - przestrzega st. asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie. - Pani tej zasady nie przestrzegała. Finał tego był taki, że w efekcie ktoś ogołocił jej konto bankowe na kwotę 13 tysięcy zł. Inna z mieszkanek naszego powiatu zachowała się identycznie i straciła 2700 zł. Obie panie zgłosiły nam, że zostały oszukane i okradzione.

Na czym polega oszustwo metodą na BLIK? Na wyłudzeniu kodu do płatności przez telefon. Osoba logując się do swojego banku, musi wygenerować w aplikacji kod do płatności telefonem, a następnie przesłać go „znajomemu”. Niestety w przeciwieństwie do płatności przelewem, transakcji dokonanych za pomocą tego kodu nie można już cofnąć, gdyż przestępca od razu wpisuje podany kod BLIK w bankomacie i wypłaca z niego pieniądze.