W Polskim Dubaju wspaniała plaża. Ale o czym warto pamiętać? ROZMOWA

Pułapki Bałtyku. Na co trzeba uważać?

Często ratownikami są młodzi ludzie. Jak oni sobie radzą z tymi najcięższego gatunkami akcjami? To znaczy, gdy dochodzi do utonięcia.

K.L:Chcąc zostać ratownikiem przechodzą oni kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Uczą się reanimacji krążeniowo - oddechowej i nabywają innych potrzebnych umiejętności, które przygotowują ich do zdania egzaminu. Tu zaznaczę, że u mnie nigdy nie jest tak, że załoga ratownicza jest młoda. Jej trzon tworzą ludzie, minimum, o doświadczeniu kilkuletnim. Oni brali udział w wielu akcjach ratunkowych. Odpowiadając na pana pytanie powiem, że "młodych" nie zostawiamy na łasce losu. Kilka razy w tygodniu, przez cały sezon, są zajęcia doszkalające ich wiedzę z egzaminu. Szkolimy ich też z praktycznych umiejętności na morzu, gdzie prowadzimy różne ćwiczenia. Po takim sezonie ich kwalifikacje idą mocno w górę. "Młodym" jest się tylko przez pierwszy sezon pracy.