W niedzielę w Sławnie targ zwierzęcy - pierwszy w 2022 roku ZDJĘCIA

Targowisko w niedzielę w Sławnie

Targowisko w Sławnie w niedziele ma się bardzo dobrze. Kupicie tutaj też różne akcesoria związane z hodowlę, ale także swojskie produkty - jaja, grzyby suszone, czy też te w słoikach. Nie brakuje owoców i warzyw.

To miejsce upodobali sobie też lokalni hodowcy gołębi pocztowych, którzy je tutaj sprzedają. Np. za gołębia trzeba zapłacić 70 zł i sprzedawca po sprzedaniu parki takich ptaków mówił, że to nie jest wygórowana cena. Do Sławna w niedziele przyjeżdżają okoliczni rolnicy i też hodowcy gołębi - m.in. ze Słupska, Koszalina, Bytowa, czy Dębnicy Kaszubskiej.

Targ w niedziele funkcjonuje w godz. 7 do ok. 12.