W Malechowie bardzo udany Jarmark Wielkanocny ZDJĘCIA

Jarmark Wielkanocny w Malechowie

W Malechowie można było zakupić palmy wielkanocne, stroiki, kolorowe pisanki oraz ozdoby świąteczne. Wydarzenie było ucztą dla podniebienia. Lista dań, które warto było spróbować jest długa: żurek, pasztety, zupy, pierogi, pajdy chleba ze smalcem i oczywiście domowe ciasto to tylko część tego, co można było zakupić. Nie można zapomnieć o ćwikle z chrzanem i o zakwasie do żuru.

Bardzo dobrze przyjęte zostało stoisko pań z Ukrainy, które od kilku tygodni mieszkają w gm. Malechowo. Panie z Karwic, Sęczkowa i Przystaw zadały sobie dużo trudu, by przygotować tradycyjne dania kuchni ukraińskiej. Pierogi, pielmieni, gołąbki i inne smakołyki rozeszły się bardzo szybko. Obywatelki Ukrainy mogły poczuć naszą solidarność i dobrą energię, którą wysyłali uczestnicy jarmarku w ich stronę.

Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonał inicjator jarmarku - wójt Radosław Nowakowski. Następnie na scenę zaprosił dzieci, które uczestniczyły w konkursie na Kartkę Wielkanocną Gminy Malechowo. Dzieci otrzymały dyplomy, nagrody w postaci sprzętu muzycznego oraz słodkości. Atmosferę umilały zespoły ludowe - Słoneczko i Ostrowianie, a także Orkiestra z Malechowa, Minutki z Ostrowca oraz sekcja pianina działająca przy Świetlicy Kultury w Malechowie.