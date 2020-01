W Klubie Ashihara Karate i Ju Jitsu w Darłowie rodzinny trening [ZDJĘCIA]

- Poziom trudności wykonywanych ćwiczeń był dostosowany do każdego uczestnika zajęć. Warto dodać, że Ashihara Karate - to świetną dyscypliną sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo kształtuje mięśnie posturalne, coraz częściej zaniedbywane przez siedzący tryb życia, a także uczy koordynacji ruchowej i skutecznej samoobrony - komentuje Dariusz Winiarski. - Ponadto kształtuje charakter, uczy wygrywania i przegrywania, pokory, systematyczności i szacunku dla drugiego człowieka. Motywem przewodnim każdego treningu w Klubie Ashihara Karate i Ju Jitsu w Darłowie jest rozwój fizyczny i duchowy ćwiczącego. Dokonuje się on poprzez wymagające ćwiczenia fizyczne w trakcie treningu, adept pokonuje swoją słabość, nieśmiałość i niezdecydowanie, dzięki temu może stać się lepszym człowiekiem - dodaje.

Ashihara Karate - jest dynamicznym, nowoczesny i zarazem prostym systemem walki posiadającym całe spektrum zalet i każdy odnajdzie w nim coś dla siebie. Metody treningu stylu Ashihara Karate są naukowo opracowane, przemyślane i zmodyfikowane, aby rezultaty zostały osiągnięte szybciej i w krótszym czasie. Rodzinny trening zorganizowany przez Klub Ashihara Karate i Ju Jitsu w Darłowie pod patronatem Polskiej Organizacji Ashihara Karate i Polskiej Federacji Sztuk Walki i Sportów Obronnych był świetną zabawą i przyniósł dużo uśmiechu na twarzach wszystkich uczestników.