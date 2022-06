W Jarosławcu obowiązują parkometry. ZDJĘCIA, cennik za parkowanie auta, wykaz ulic

Jarosławiec - płatne parkingi

Strefą Płatnego Parkowania objęte zostały:

ul. Bałtycka (na odcinku od ul. Parkowej do ul. Leśnej),

ul. Leśna (na odcinku od ul. Nadmorskiej do ul. Bałtyckiej),

ul. Nadmorska,

ul. Wydmowa,

ul. Parkowa,

ul. Uzdrowiskowa,

ul. Szkolna,

ul. Wczasowa,

ul. Różana,

ul. Bzowa,

ul. Krokusowa,

ul. Konwaliowa,

ul. Chabrowa

oraz droga gminna nr 160063Z w miejscowości Rusinowo (tzw. pas startowy na odcinku od Jarosławcu do skrzyżowania z ul. Letniskową w Rusinowie).

Płatne parkingi gminne zlokalizowane zostały przy:

ul. Dorszowej, ul. Szkolnej oraz

ul. Krokusowej.

Strefa Płatnego Parkowania funkcjonować będzie od 15 czerwca do 15 września, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 21.00, opłaty za parkowanie na parkingach gminnych pobierane będą od 15 czerwca do 15 września przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.