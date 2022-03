W IV lidze znów porażka Darłovii Darłowo. Błysk "Sawioli". Inne wyniki 23 kolejki

Gwardia Koszalin - Darłovia Darłowo 4:1 (2:1)

Pierwsze 10 minut meczu odcisnęło swoje piętno na całym widowisku. Wóczas Wiktor Sawicki (były zawodnik Darłovii) trafił na 1:0, a chwilę później poprawił kolejny gwardzista - Daniel Chyła. Już na samym początku meczu 2:0 ustawiło grę. Co prawda w 35 minucie padł gol na 2:1 i jego autorem był zawodnik z Ukrainy - Hryhorii Sakhniuk - z ciekawą przeszłością piłkarską. Hryhorii pochodzi z Ukrainy, ma 35 lat, gra na pozycji pomocnika lub napastnika. Wychowanek Akademii Dynama Kijów. W latach 2007/08 występował w Ukraińskiej Ekstralidze w zespole Krywbas Krzywy Róg. Grał też w reprezentacji ukraińskiej młodzieżówki w latach 2002/04.

Ten gol był jedynym promykiem Darłovii w potyczce w Koszalinie. "Sawiola" i Chyła dopełnili dzieła zniszczenia w ostatnim kwadransie gry i 4:1 zamknęło mecz. Dla Darłovii oznacza to trzecią porażkę z rzędu wiosną, przy jednym remisie na inaugurację ligi w 2022 r. W kolejnej ligowej kolejce Darłovia będzie musiała szukać punktów na swoim boisku, a za przeciwnika ma wicelidera - Vinetę Wolin. Vineta zgromadziła 59 punktów i tyle samo ma lider - Flota Świnoujście. Dlatego wolinianie przyjadą do Darłowa w roli zdecydowanego faworyta. Darłovia ma na swoim koncie 30 punktów mniej - 29 i w starciu z wiceliderem będzie szukała przełamania.