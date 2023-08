W gminie Sławno rzadki grzyb - krowia morda! Zdjęcia. Co jeszcze się zbiera w sierpniu 2023? Tomasz Turczyn

Sarniak... Takim grzybem pochwalił się Internauta ze Sławna, a znalazł go w okolicy Pomiłowa (gmina Sławno). Sarniak to grzyb, który w naszym kraju do 2014 r. był objęty ochroną gatunkową. Sarniak ma kilka odmian - sosnowy, świerkowy, dachówkowaty. Uznawany jest za grzyb jadalny, ale zaleca się spożywanie - po starannej obróbce termicznej - młodych grzybów. Te starsze mogą być trującymi. Sarniaki to inaczej krowie mordy.