W gminie Postomino świętowano Dzień Sołtysa ZDJĘCIA - atrakcyjna wycieczka

W gminie Postomino świętowano Dzień Sołtysa

W gminie Postomino świętowano Dzień Sołtysa. Z tej okazji Janusz Bojkowski, wójt gminy Postomino zaprosił włodarzy swoich małych społeczności na wycieczkę do Gdańska. Była to wspaniała okazja do integracji oraz chwila, aby bliżej poznać historię Gdańska.