W gminie Darłowo budują ścieżkę rowerową - utrudnienia dla kierowców od 11.05.2020 [ZDJĘCIA]

Co z rozgrywkami piłkarskimi? Jest rekomendacja klubów. A OSiR w Sławnie szykuje murawę [ZDJĘCIA]

Jan Bednarek, prezes ZZPN odbył telekonferencje z prezesami klubów w regionie. Ma to pomóc w podjęciu decyzji co do losu rozgrywek w niższych ligach. Ta ma zapaść do 11 maja 2020 r.