W gminie Darłowo apel o pomoc 10-latce walczącej z ciężką chorobą

Rodzice apelują w pomoc finansową na leczenie poprzez portal pomagam.pl

Pomóżmy Amelce

Witamy. Jesteśmy rodzicami 10 letniej Amelki która zmaga się z chorobą nowotworową od 2015 roku. Dzień przed piątymi urodzinami u córki zdiagnozowano guza mózgu, po ciężkiej i długiej operacji i późniejszym badaniu histopatologicznym okazało się że jest to Medulloblastoma-GlV. Rozpoczęliśmy leczenie chemio i radioterapią na Oddziale Onkologii Dziecięcej,które trwało 1,5 roku. Po leczeniu Amelka była rehabilitowana i na krótko wróciła do szkoły. Okazało się że po kontrolnym rezonansie pojawiła się zmiana, tym razem w kręgosłupie. Amelka przeszła ponownie ciężką operację i ponowne leczenie chemio i radioterapią, które trwało rok. Po zakończonym leczeniu Amelka ponownie powróciła do szkoły i starała się normalnie żyć, a my razem z nią, jednak choroba nie dawała za wygraną i odezwała się po dziesięciu miesiącach. Tym razem guzy w kręgosłupie nie są operacyjne (został pobrany tylko wycinek do badania). W tej chwili przebywamy na oddziale Onkologii lecz tym razem leczenie nie będzie w pełni refundowane, nie jesteśmy w stanie my ani lekarze dokładnie określić jaki będzie koszt leczenia.

Przez pięć lat choroby Amelki nigdy nie prosiliśmy o pomoc gdyż sobie jakoś radziliśmy, lecz przez ten czas nasze finanse się wyczerpały. Będziemy bardzo wdzięczni za każdą pomoc z Waszej strony.