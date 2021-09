W gm. Sławno podsumowano rewitalizację Rzyszczewa wartą 4,2 mln zł. Co za to zrobiono? ZDJĘCIA

Dobiegła końca rewitalizacja w Rzyszczewie (gmina Sławno). Projekt, który został podzielony na etapy, wsparły unijne fundusze przekazane przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie. Efektem jest powstanie Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie, przebudowa drogi lokalnej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych. Uroczysta prezentacja nowych przestrzeni, z udziałem wójta Ryszarda Stachowiaka oraz wicemarszałka województwa Tomasz Sobieraja już jest za nami.

Gmina Sławno - Rzyszczewo - rewitalizacja wsi

Samorząd Gminy Sławno należy do rewitalizacyjnych liderów w regionie.



- Rzyszczewo to jeden z kilku projektów kompleksowych modernizacji przestrzeni publicznych realizowanych z mocnym zastrzykiem unijnych funduszy. Wspólnie podziwiamy efekty przeprowadzonych rewitalizacji. Z pewnością robią ogromne wrażenie - powiedział wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.



Dzięki podjętych wysiłkom przez władze gminy Sławno i partnerów m.in. wspólnoty mieszkaniowe i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko, udało się zbudować siedzibę dla Centrum Integracji Społecznej, zagospodarować przylegający do obiektu teren, zmodernizować drogę lokalną oraz drogę osiedlową, przebudować chodnik wzdłuż drogi powiatowej, a termomodernizację przeszły budynki mieszkalne pod adresami: Ryszczewo 37 i Ryszczewo 40.



Koszt inwestycji – prowadzonej od czerwca 2019 roku – wyniósł blisko 4,2 mln zł. Unijne dofinansowanie przekazane przez Urząd Marszałkowski to ponad 3,2 mln zł.. W obecnej perspektywie unijnej Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.



Rzyszczewo to jedna z kilku miejscowości w gminie Sławno, gdzie z pomocą Unii Europejskiej publiczne przestrzenie zyskają drugie życie. Rewitalizacją objęto bowiem jeszcze inne wsie. To Bobrowice, Kwasowo, Noskowo i Smardzewo. W sumie na ten cel lokalne władze przeznaczyły 17 mln zł, z czego unijne wsparcie to blisko 14 mln zł.

Inwestycja to także świetny przykład połączenia działań rewitalizacyjnych z ekonomią społeczną. Gmina Sławno pozyskała również środki z RPO WZ na działania społeczne, a konkretnie na zwiększanie aktywności zawodowej mieszkańców, w szczególności osób długotrwale bezrobotnych. To dwa projekty, których dofinansowanie wynosi w sumie ponad 3,3 mln zł. Dzięki tym działaniom organizowane są kursy zawodowe odpowiednio dobrane do predyspozycji uczestników oraz tematyczne warsztaty podnoszące kwalifikacje, m.in. z konserwacji terenów zielonych, prac remontowo-budowlanych, gastronomiczne. Docelowo do września 2023 r. wsparciem zostanie objętych ponad sto osób.

