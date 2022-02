W gm. Darłowo warcabowa rywalizacja w czasie ferii ZDJĘCIA, WYNIKI

Gmina Darłowo - turniej warcabowy w ferie

Turniej skierowany był do dzieci oraz młodzieży, którzy uczestniczyli w zajęciach warcabowych przeprowadzanych w świetlicach na terenie Gminy Darłowo.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali i puchary zdobyli:

- Juniorki do lat 8: Staniszewska Lena

- Juniorzy do lat 8: Krawczuk Jeremi

- Juniorki do lat 10: Górczyńska Karolina

- Juniorzy do lat 10: Staniszewski Dawid

- Juniorki do lat 13: Pasińska Tatiana

- Juniorzy do lat 13: Kupracz Wiktor

- Juniorki do lat 16: Noworolnik Natalia

- Juniorzy do lat 16: Noworolnik Wiktor

Uroczystej dekoracji zwycięzców dokonała kierownik Gminnych Świetlic i Placówek Justyna Pacuła – Woźniak.

Medale, nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla wszystkich zawodników zostały zakupione z budżetu Gminy Darłowo ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast puchary dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach ufundowane zostały przez Stowarzyszenie Kuźnia Pomysłów.