W gm. Darłowo przetarg na salę gimnastyczną wyszedł grubo powyżej - 3 mln zł - kosztorysu

Co wyszło z przetargu w gm. Darłowo?

Tu wielkiej filozofii nie ma. Należy założyć, że - jeśli firma spełni wszystkie wymogi formalne - to samorząd zdecyduje się na inwestycję powyżej kosztorysu. Przypomnijmy, że w ostatnich dniach to drugi w p. sławieńskim przetarg na inwestycję sportową, który jest grubo powyżej kosztorysu. W Sławnie najtańsza oferta na przebudowę stadionu miejskiego jest wyższa o ponad 2 miliony zł.

Z prostego rachunku matematycznego wynika, że jedyna oferta jest wyższa o nieco ponad 3,2 miliona zł od kosztorysu. Co to oznacza?

Wybudują salę gimnastyczną w Dąbkach przy szkole

Wartość inwestycji kosztorysowa w SP Dąbki to blisko 9 milionów złotych , z czego 3 miliony pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nowy obiekt będzie posiadał: salę sportową o wymiarach boiska 44,0 na 22,0 metrów i widownię na 140 osób; zespoły szatniowe wraz z węzłami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz salę konferencyjną na około 100 osób. Wymiar sali sportowej pozwoli na ulokowanie na parkiecie pełnowymiarowych boisk do futsalu, piłki ręcznej, koszykówki oraz dwóch boisk do siatkówki.