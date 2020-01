W Darłowie zaatakował maczetą babcię i dziecko. Grozi mu do dożywocia

Wstrząsający opis wydarzeń, jakie rozegrały się w Darłowie 5 lipca 2019 roku zrekonstruowali śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie oraz z Prokuratury Rejonowej w Koszalinie. Opis jest drastyczny i uprzedzamy, że tylko dla ludzi o mocnych nerwach.

32-latek jest oskarżony między innymi o dwukrotne usiłowanie zabójstwa swoich najbliższych krewnych. Sam podejrzany przyznał śledczym, że nie potrafi wyjaśnić swojego zachowania. Miał im też, powiedzieć, że wydawało mu się, że musi się rozprawić z rodziną.

Kupił maczetę Mężczyzna ma 32 lata i dotychczas czystą kartotekę karną. Nie wchodził - według koszalińskiej prokuratury -nigdy w kolizję z prawem. Co się wydarzyło 5 lipca 2019 roku? Co działo się wcześniej? - Z naszych ustaleń roboczych wynika, że 32-latek w okresie od czerwca 2018 roku, co jakiś czas, wyłudzał od babci drobne kwoty pieniędzy - mówi Ryszard Gąsiorowski, rzecznik prasowy Prokuratury Rejonowej w Koszalinie. - Robił to przez różne formy gróźb. Ten ciąg zdarzeń został potraktowany przez prokuratora, jako rozbój. I taki też został sformułowany zarzut, który usłyszał podejrzany.

Według śledczych feralnego dnia 32-latek [przyjechał latem na urlop do babci nad morze w Darłowie] miał też chcieć „uzyskać” od 74-latki drobną kwotę pieniędzy. Miało chodzić o zaledwie - jak podawała sławieńska policja - 20 złotych. Ale kobieta miała powiedzieć, że nic więcej od niej nie dostanie. To z kolei miał być katalizatorem tego, co się później wydarzyło. Śledczy z prokuratury mówią, że 32-latek wyszedł z mieszkania i następnie kupił na terenie miasta Darłowo maczetę. Masakra Śledczy opisują, że 32-letni mężczyzna z maczetą wrócił do mieszkania babci i tutaj rozegrały się sceny, jak z najstraszniejszego horroru.

- Podczas przesłuchania 32-latek wyjaśnił, że wydawało mu się, że musi się rozprawić z rodziną - mówi Ryszard Gąsiorowski.

Niestety. Mężczyzna swój zamiar wcielił w życie.

- W toku składania wyjaśnień 32-latek przyznał się, że zaatakował w mieszkaniu maczetą, ale nie potrafił powiedzieć dlaczego to zrobił. Z naszych ustaleń wynika, że feralnego dnia mężczyzna był pod wpływem alkoholu i narkotyków - mówi Ryszard Gąsiorowski, rzecznik prasowy koszalińskiej prokuratury. - On sam się także do tego też przyznał. W ocenie biegłego lekarza 32-latek jest poczytalny i może odpowiadać za czyny o, które jest podejrzewany. Nasze śledztwo zakończyliśmy pod koniec grudnia aktem oskarżenia i ten trafił do Sądu Okręgowego - dodaje. Śledczy ustalili, że 32-latek zaatakował babcię maczetą w jej mieszkaniu. - Posypały się ciosy w kierunku głowy starszej pani, które spowodowały jej trwałe okaleczenie na twarzy - mówi Ryszard Gąsiorowski. - Posypały się słowne groźby pozbawienia życia.

Śledczy mówią, że maczeta uderzała m.in. w twarz 74-latki oraz, że w mieszkaniu było bardzo dużo krwi. Na tym ataku się jednak nie skończyło. - Mężczyzna chciał maczetą zaatakować swoje trzyletnie dziecko, ale przed ciosem zasłoniła je rękoma matka i żona 32-latka - dodaje Ryszard Gąsiorowski. - Ona została ranna w rękę, ale zdołała zabrać dziecko i uciec z nim. Rzecznik mówi, że rany matki dziecka na ręku były rąbanymi. Ostatecznie mężczyzna uciekł z mieszkania i został później zatrzymany na terenie Darłowa przez policję. Starsza kobieta została zabrana karetką pogotowia ratunkowego do szpitala koszalińskiego i w jej przypadku można mówić, że [w kontekście odniesionych obrażeń] cudem przeżyła atak. Poważne zarzuty ciążą na 32-latku 32-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące, ale ten areszt mu przedłużono decyzją koszalińskiego sądu. I nadal jest zastosowany ten środek zapobiegawczy.

- Młody mężczyzna ma zarzucony rozbój oraz dwukrotną próbę usiłowania zabójstwa - wylicza Ryszard Gąsiorowski.

Według śledczych 32-latek wyjaśniał, że nie potrafi określić dlaczego tak się zachował, a nie inaczej. Ci wskazują, że przyznał się [w toku składania wyjaśnień] do zaatakowania maczteą oraz do bycia - feralnego dnia - pod działaniem alkoholu oraz narkotyków i oceniają, że takie okoliczności nie mają wpływu na to, że odpowiada się karnie za popełnione czyny. Rzecznik prokuratury wylicza, że podejrzanemu grozi od ośmiu lat więzienia do nawet dożywocia. - Mężczyzna jest tymczasowo aresztowany i ten środek zapobiegawczy sąd przedłużył mu do końca marca 2020 roku - informuje rzecznik. - Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Koszalinie. To tam sprawa będzie miała ciąg dalszy. Termin procesu nie został jeszcze wyznaczony

