We Wrześnicy groźny pożar w lesie. Użyto helikoptera do gaszenia [FOT, WIDEO]

We Wrześnicy strażacy walczyli - we wtorek 28 kwietnia 2020 r. popołudniu - z pożarem, który wdzierał się do lasu. Ogień gasiły zastępy zawodowej straży ze Sławna i okoliczne OSP plus użyto śmigłowca gaśniczego.