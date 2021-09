W Darłowie budują luksusowe apartamentowce z widokiem na Bałtyk ZDJĘCIA Tomasz Turczyn

Darłówko Wschodnie i Zachodnie - nadmorska dzielnica Darłowa zmienia się. Wybraliśmy się tam zobaczyć. I widać nowe inwestycje turystyczne. To mniejsze ośrodki wczasowe, ale i też potężne apartamentowce. Zobaczcie, jak to wygląda na zdjęciach. Darłowo to kurort nad Bałtykiem.