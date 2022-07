W Dąbkach Święto Ryby i szykuje się kolejna impreza ZDJĘCIA

Dąbki - Polecamy - zapraszamy

Gdyby komuś było mało rozrywki w ramach biegu to już wieczorem - 31 lipca 2022 r. w Dąbkach - o godzinie 19:00 w tym samym miejscu rozpocznie się 7. Uzdrowiskowy Wieczór Kabaretowy z udziałem Kabaret Jurki oraz Kabaret Czesuaf. Gmina Darłowo zaprasza - Uzdrowiskowy Wieczór Kabaretowy również jest bezpłatny.

Zapisy online na bieg główny będą otwarte do północy dnia 27 lipca 2022, natomiast zapisy na biegi towarzyszące dostępne online będą do północy dnia 30 lipca 2022. Po tych terminach zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem niewyczerpania limitów miejsc - 600 osób w biegu głównym i 300 osób w biegach. towarzyszących. Linki do zapisów znajdują się na stronie biegu pod adresem http://bieguzdrowiskowy.pl