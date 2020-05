W czasie pandemii rezerwacje wczasów nad morzem idą dobrze [ROZMOWA] - sprawdziliśmy w Wiciu

Jak wyglądają przygotowania do sezonu turystycznego?

Mieczysław Gondek: Zaskoczę pana. W porównaniu do zeszłego roku idą tak samo pełną parą. Przygotowujemy nasz ośrodek wczasowy na przyjazd turystów. Różnica jest jedynie taka, że musimy to zrobić w taki sposób, aby zapewnić im bezpieczeństwo związane z zagrożeniem koronawirusowym. A to letników nie odstrasza. Rezerwacje na tegoroczny sezon turystyczny idą u nas dobrze. Nie ukrywam, że część osób rezygnuje. Bywa tak, że są to dwie osoby dziennie, ale jest dużo więcej zapytań i rezerwacji. To bilansuje się w taki sposób, że każdego dnia ubywam nam wolnych terminów.

Czy ceny się zmieniły? Czy jest drożej?

Mieczysław Gondek:Utrzymaliśmy stawki za pobyt z ubiegłego roku. Choć nie ukrywam, że jest to dla nas bolesne. To dlatego, że podrożała żywność. Za kilogram dobrej ryby muszę zapłacić 30 zł, a wiadomo, że by turysta się nią najadł to na talerzu musi jej trochę być. Letnicy będą mogli zapomnieć o dorszu. To będzie delikates na polskim wybrzeżu w tym roku. Wracając do pańskiego pytania muszę dopowiedzieć, że zorganizowanie wypoczynku zgodnego z wytycznymi rządowymi związanymi z zagrożeniem koronawirusowym także powoduje, że moje koszty poszły w górę. Choćby to, że w każdym domku musi być płyn dezynfekcyjny jest sporym wydatkiem. A dodatkowo nie wiem, jak zachowają się turyści, gdy przyjadą. Czyli, jak często będę musiał taki płyn uzupełniać. Niewiadomych jest dużo więcej.