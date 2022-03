W Chorwacji trenuje Klub Kolarski Ziemia Darłowska ZDJĘCIA - przepiękne plenery, mordercze podjazdy

KK Ziemia Darłowska w Chorwacji

- Treningi przebiegają zgodnie z planem i harmonogramem. Zajęcia są dwa razy dziennie w mniejszych grupach. W zależności od tego do jakich startów przygotowują się zawodniczki. Część z nich do szosowych, a część do torowych - mówi Artur Szarycz, wiceprezes KK Ziemia Darłowska.