W Boże Ciało gra IV liga. Wieża Postomino - Flota Świnoujście ZDJĘCIA - wyniki

Wyniki IV ligi ZZPN - 16 czerwca 2022

Zefir Wyszewo - GKS Manowo 3:0

Biali Sądów - Rasel Dygowo 3:1

Ina Goleniów - Gwardia Koszalin 3:2

Pogoń Połczyn Zdrój - Chemik Police 3:3

Orzeł Wałcz - Olimp Gościno 3:1

Hutnik Szczecin - Vineta Wolin 1:3

Jeziorak Szczecin - Błękitni II Stargard 2:3

MKP Szczecinek - Sokół Karlino 5:0

Wieża Postomino - Flota Świnoujście 0:1

Godz. 16. Dąb Dębno - Darłovia Darłowo 2:0

Czwartkowe rozstrzygnięcia nie są dobrymi dla Darłovii Darłowo walczącej o utrzymanie. Poniżej fragment tabeli:

12.Ina Goleniów364565 / 82

13. Rasel Dygowo 36 43 60 / 83

14. Błękitni II Stargard 36 42 73 / 87

15. Darłovia Darłowo 36 3947 / 68

W tej sytuacji Darłovia jest na miejscu - 15 - barażowym. Zespoły powyżej są jej bezpośrednimi rywalami do utrzymania się w IV lidze. Darłovia musi też patrzeć na III ligę, a tam może z niej spaść Bałtyk Koszalin, a to oznacza, że miejsce 15 będzie spadkowym. Do końca sezonu w IV lidze zostały jeszcze tylko dwie kolejki.