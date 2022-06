Uroczyste otwarcie Urzędu Gminy Sławno. Gratulacje dla wójta od m.in. samorządowców ZDJĘCIA

Urząd Gminy Sławno w tzw. pałacyku

Urząd Gminy Sławno mieści się przy ulicy I-ego Pułku Ułanów w Sławnie w jednym z najpiękniejszych - zabytkowych budynków stolicy powiatu sławieńskiego..

Budynek, przy ul. I-ego Pułku Ułanów w Sławnie - był dawną willą właściciela browaru w Sławnie A. Schultza. Świadczy o tym choćby to zdjęcie. Z kolei od września 1955 do sierpnia 2011 roku była to siedziba Zespołu Szkół Zawodowych. Później budynek był pod kuratelą Starostwa Powiatowego w Sławnie i nic się w nim nie działo, aż do przejęcia obiektu przez gminę Sławno.

- Wartością dodaną jest to, że uratowaliśmy przepiękny budynek - zabytek - mówi wójt Ryszard Stachowiak. - Nasz samorząd ma piękną siedzibę, która posłuży mu na wiele lat. Prace remontowe były wykonywane zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków i to oznacza m.in., że odsłoniliśmy zabytkowe malowidła, czy odnowione zostały inne elementy świadczące o historii tego budynku, ale i także Sławna, czy całego powiatu.