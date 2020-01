UKS Lider Sławno - MKS Kusy Szczecin: Dreszczowiec do samego końca [ZDJĘCIA, WIDEO]

Mecz w Sławnie był bardzo wyrównany i o końcowej wygranej decydowały detale. Do przerwy UKS Lider Sławno prowadził 9:8. W II połowie grano bramka za bramkę. Na tablicy świetlnej kolejno było: 9:9, 10:9, 10:10, 11:11, 12:12, 12:13 i była to 36 minuta meczu. A młodziczki grają 2x 25 minut.

Przy minimalnej przewadze szczecinianek Liderki nie trafiły rzutu karnego, a w odpowiedzi szczypiornistki z Kusego zepsuły kolejną akcję. Skorzystały z tego gospodynie i dorzuciły bramkę na remis - 13:13. W samej końcówce ważną rolę odgrywała odporność psychiczna. Najpierw 2 minuty kary za faul otrzymała jedna z przyjezdnych zawodniczek. I gra w przewadze spowodowała, że sławnianki odskoczyły na trzy bramki - 16:13. Przy takim stanie meczu, po faulu, osłabione zostały Liderki. Gra w przewadze spowodowała, że przyjezdne zdobyły dwie bramki z rzędu i zrobiło się tylko 16:15. I do końca meczu 34 sekundy. Wówczas o czas poprosił trener liderek - Szymon Biegajski i ta przerwa spowodowała, że miejscowe uporządkowały grę i nie dały sobie wydrzeć zwycięstwa 16:15, bo rozgrywały swoją akcję do końcowej syreny.

Tym samym UKS Lider Sławno wskoczył na pierwsze miejsce w tabeli.

- Zwyciężyliśmy ten arcyważny mecz bardzo dużym zaangażowaniem i walką przede wszystkim w formacji obronnej - komentuje Szymon Biegajski, trener UKS Lider Sławno. - To ogromny sukces, bowiem nasz zespół jest o rok i dwa lata młodszy od przeciwniczek. Na brawa zasługuje bez wyjątku każda osoba, która tworzy nasz zespół. Dzięki temu zwycięstwu przybliżyliśmy się w znaczny sposób do awansu do Mistrzostw Polski Młodziczek. Kolejne spotkanie, również w roli gospodyń zagramy w przyszłą niedzielę (26.01) z UKS Morskim Sianów (godzina 13:00).

UKS Lider Sławno: Bieżuńska Daria – Bajtek Dagmara, Chwojnicka Zofia, Izdebska Sandra, Kowalska Aleksandra, Leśniewska Daria, Mariak Julia, Michalak Paulina, Miranowicz Hanna, Myślińska Agata, Siemińska Lena, Sulikowska Natalia, Szygenda Amelia, Warać Zuzanna, Zaborowska Hanna, Żuchowska Julia.