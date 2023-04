Ukryli skarb uciekając przed wojną. Znaleziono go podczas remontu mieszkania w Sławnie. Zdjęcia

- Ponad 20 lat temu pracowałem w Niemczech niedaleko Hamgurga. Moimi pracodawcami było starsze małżeństwo o nazwisku Block. Już wtedy były to bardzo wiekowe osoby. Pamiętam, że pan Block był szewcem, a więc zgadzało by się to z tym, co znaleziono w Sławnie. Gdy wracałem do domu to pan Block obdarował mnie różnymi parami butów, które sam wykonał lub naprawił. Bo w Niemczech, przy domu, miał też warsztat szewski – mówi sławnianin. - Teraz to małżeństwo już nie żyje.