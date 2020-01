UCS ze Szczecina wykrył fikcyjny obrót olejem roślinnym na dużą skalę [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego (UCS) w Szczecinie, we współpracy z komórką Szefa KAS ds. STIR w Ministerstwie Finansów, zidentyfikowali grupę podmiotów, które nabywały oleje roślinne na dużą skalę, wykorzystując łańcuchy transakcji z udziałem tzw. znikających podatników i unikając zapłaty podatku VAT - informuje Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie . - Szef Krajowej Administracji Skarbowej w ramach procedury STIR zablokował rachunki bankowe podmiotu uczestniczącego w karuzeli podatkowej, na których zabezpieczono na rzecz Skarbu Państwa łączną kwotę 1,4 mln zł. Zebrany przez Krajową Administrację Skarbową materiał dowodowy wskazuje, że podmioty biorące udział w fikcyjnym obrocie olejami roślinnymi naraziły Skarb Państwa na wielomilionowe straty. Wartość obrotu w ramach transakcji łańcuchowych, w okresie zaledwie pięciu miesięcy, wyniosła 31 mln zł.

Pracownicy i funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeszukali wiele lokalizacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego, w tym miejsce przeładunku i deklarowanego „przetwarzania” towaru. Zabezpieczyli obszerną dokumentację finansowo-księgową, która jest analizowana w ramach śledztwa i kontroli celno-skarbowej. Zabezpieczono również komputery przenośne oraz komputer stacjonarny zawierające dokumentację księgową oraz korespondencję e-mail. W czynnościach zaangażowanych było ponad trzydziestu pracowników i funkcjonariuszy Zachodniopomorskiego UCS w Szczecinie. Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego wszczął wobec podmiotu kontrolę celno-skarbową. Przybliżona kwota uszczuplonych zobowiązań w podatku VAT wynosi około 5 mln zł. Całość zatrzymanego sprzętu i dokumentacji przekazano do Działu Dochodzeniowo-Śledczego ZUCS w Szczecinie, gdzie będzie prowadzone postępowanie karne skarbowe nadzorowane przez właściwego prokuratora. Zatrzymany sprzęt i materiały zostały przekazane do śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie. Sprawę prowadzi Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie.

STIR, czyli System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej, służący do przetwarzania danych przekazywanych przez banki i SKOK-i w celu ustalania wskaźnika ryzyka wykorzystania sektora bankowego do dokonania wyłudzeń skarbowych. Informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych (tj. innych niż rachunki osób fizycznych służące do celów prywatnych), a także o wszystkich transakcjach tych podmiotów dokonywanych za pośrednictwem objętych tym systemem rachunków bankowych lub rachunków spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) przekazywane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej pozwolą na dokonanie analizy ryzyka wystąpienia wyłudzenia skarbowego.