Tygodniowy przegląd prasy (Sławno, 21.06-27.06.2020), poznaj najważniejsze informacje ze Sławna

W Sławnie głosowanie w wyborach prezydenckich rozpoczęło się bez przeszkód, ale już przed godziną 8 ustawiła się pierwsza kolejka do lokalu wyborczego znajdującego się w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym. Tu mieści się Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Sławnie.

Szukamy właściciela suki rasy posokowiec!! Została znaleziona na terenie gminy Postomino. Jeśli w najbliższych dniach nie znajdzie się właściciel, suni grozi wyjazd do schroniska. Tel. 510 538 560

Fontanna na skwerze przy ul. Armii Krajowej w Sławnie. Piątkowe - 26.06.2020 r. - popołudnie. Jak widać to miejsce cieszy się popularnością podczas upalnych dni.

Wybraliśmy się na targowisko miejskie w Sławnie w piątek - 26.06.2020 r.. Prezentujemy ceny kwiatów, owców, warzyw, ryb. Co tu jeszcze można kupić? Różne drobiazgi - zobaczcie na ZDJĘCIACH.

Wędkarze podejrzewają, że prądem wybito wszystko co żyło w jeziorze Mazur w Bobrowiczkach (gmina Sławno). Są tym oburzeni. Sprawę zgłoszona na policję i do prokuratury w Sławnie.

W sali herbowej Urzędu Miejskiego w Sławnie podsumowano miejską akcję szycia maseczek i kombinezonów ochronnych. Szycia związanego z zagrożeniem koronawirusowym. Przed wejściem do sali w ratuszu każdy miał mierzoną temperaturę i musiał poddać się dezynfekcji rąk.

Groźny pożar w miejscowości Sławsko (gm. Sławno) w środę - 24.06.2020 po godz. 22.

Gdyby Wojciech Wiśniowski, Arkadiusz Klimowicz, Krzysztof Frankenstein, czy Radosław Głażewski lub Radosław Nowakowski byli kobietami, to jakby wyglądali? Sprawdziliśmy! W niektórych przypadkch efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania. Od niedawna do łask powróciła aplikacja FaceApp za pomocą, której możemy zmienić nie tylko wiek wybranej osoby, fryzurę, zarost, czy makijaż, ale także...płeć. Jak w wersji żeńskiej wyglądają znane postacie z powiatu sławieńskiego? Przekonajcie się sami. Zapraszamy do galerii z przymrużeniem oka. Liczymy na Wasze poczucie humoru! Samych bohaterów zdjęć także.