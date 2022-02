Tygodniowy przegląd prasy 13.02.2022: Sławno, 6.02-12.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje ze Sławna

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO to wykaz miejsc o wyjątkowym znaczeniu dla całej ludzkości, nie tylko dla danego kraju. Znajdziemy na niej obiekty historyczne, budowle wznoszone przez człowieka, ale też niepowtarzalne w skali światowej cuda natury. Polskie zabytki UNESCO to aż 16 miejsc. Choć niektóre z nich dobrze znamy, na liście są też takie, które nie należą zazwyczaj do typowych celów turystycznych wycieczek. Sprawdź naszą listę polskich zabytków UNESCO i przekonaj się, czy znasz je wszystkie!

Sławieńscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 34-letniego mieszkańca Sławna. - Okazało się, że w ogóle nie powinien on wsiadać za kierownicę, ponieważ miał dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, dodatkowo jechał pod działaniem marihuany - mówi st. asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie.

Rozliczacie PIT-y? Zachęcamy Was do przekazania 1% od podatku na rzecz osób, czy organizacji z powiatu sławieńskiego. To nic Was nie kosztuje, a trochę pieniędzy może zostać w naszym powiecie i posłużyć w szczytnym celu. Komu można je przekazać? Zobaczcie w galerii zdjęciowej.

Najnowsze dane z frontu epidemiologicznego - środa - 09.02.2022 - nie są dobrymi. Znów mamy dużo zakażeń w kraju i powiecie sławieńskim. W tym ostatnim jest 65 zachorowań, a w tym 4 osoby zakaziły się koronawirusem ponownie.