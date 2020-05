Trzy nowe zachorowania w zachodniopomorskim i aż 204 w śląskim

Darłowo kupiło profesjonalne maseczki ochronne i rozda je osobom pracującym w turystyce

Darłowo sfinalizowało kolejny zakup, który ma zapewnić skuteczną walkę z koronawirusem. Do miasta dotarły 3 tysiące maseczek antywirusowych. Trafią one do osób, które w trakcie sezonu będą miały bezpośredni kontakt z turystami.