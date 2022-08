Trwają Letnie Biegi Śniadaniowe. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie zaprasza do wspólnej aktywności

Uczestnicy mają do przebiegnięcia w ciągu 1 godziny dystanse, uzależnione od wieku: Rocznik 2011 i młodsi - dystanse od 600 do 3000m ., rocznik 2010-2005 od 600 do 6.000m, rocznik 2004 i starsi - dystanse od 600 do 9.000m. Trasa biegu prowadzi po ścieżkach rowerowych. Poszczególne etapy Letnich Biegów Śniadaniowych odbędą się w soboty 13 i 27 sierpnia 2022r. w Sławnie.

Zapisy do biegu: na Plażowisku w Sławnie od godz. 8:00. Start biegu o godz. 8:30.