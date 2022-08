Trwa kapitalny remont szkoły we Wrześnicy. Placówka zyska też nowe źródło ciepła

Prace obejmą m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji termicznej i hydroizolacji stropu pod dachem, ścian zewnętrznych fundamentowych wraz z wykonaniem elewacji. Docieplenie stropodachu wraz z wymianą jego poszycia i orynnowaniem i systemem odgromowym. Wykonanie instalacji energooszczędnego oświetlenia, instalacji c.o., CWU, wody zimnej i cyrkulacji oraz wentylacji mechanicznej. Zamontowane zostaną rolety fasadowe, a wnętrza będą wyszpachlowane i pomalowane. Przebudowana zostanie kotłownia węglowa na kotłownię ze źródłem ciepła w postaci pompy ciepła z dolnym źródłem - sondy głębinowe oraz powstanie instalacja fotowoltaiczna.

-To co robimy teraz to kapitalny remont szkoły we Wrześnicy