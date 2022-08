Trener Żaków Sławno zmienił stan cywilny. Jaką niespodziankę przygotowały dzieci? ZDJĘCIA

Żaki Sławno witają swojego trenera

Konrad Lachowicz wraz z małżonkę zostali przywitani przez Żaki Sławno przed lokalem, gdzie było wesele. Zobaczcie to na zdjęciach. M.in. trener Lachowicz musiał się wykazać celnością strzału futbolówki do bramki, którą mu przygotowano. Zaś jego małżonka została obdarowana szalikiem klubowym i dzielnie małżonkowi kibicowała. Zebrani przed lokalem życzyli młodej parze samej pomyślności na nowej drodze życia i NAM też się do tych życzeń dołącza.