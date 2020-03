Trener MKS Sławy Sławno mówi jak podtrzymać formę w czasie pandemii koronawirusa

Jak podtrzymać formę w czasie zagrożenia koronawirusowego?

Maciej Mikulski: Indywidualnie też można trenować efektywnie. Wiadomo, że zupełnie inaczej trenuje się grupie. Jednak przy odpowiednim zaangażowaniu i dyscyplinie każdy jest w stanie podtrzymać poziom wytrenowania na określonym pułapie, nawet jeśli będzie zmuszony przez jakiś okres trenować sam. Sytuacja wokół wymaga takich, a nie innych kroków. To że nie możemy spotykać się w grupie nie musi oznaczać poddania się wirusowi i rezygnowania z treningów.

Jak to jest w przypadku MKS Sławy Sławno?

Maciej Mikulski: Nasi zawodnicy otrzymali instrukcje do treningu indywidualnego zarówno w aspekcie sprawności fizycznej jak i czucia piłki. Każdy z nich wie co powinien robić w tym trudnym okresie. Nie trzeba im tego specjalnie tłumaczyć. Zdecydowana większość z nich gra w piłkę, bo lubi, bo to ich pasja, a okres braku treningów u większości powoduje tzw. „głód” gry i rywalizacji. Aktywność fizyczną polecam jednak nie tylko wszystkim zawodników, ale także kibicom i tym którzy nie kibicują (wszystkim w każdym wieku). Jak powiedział sir E. Stanley „Ci, którzy myślą, iż nie mają czasu na uprawianie sportu, prędzej czy później będą musieli znaleźć czas na chorobę.” Przesłanie to nabiera jeszcze większego znaczenia w okresie walki z wirusem, która wymaga od nas pozostawania w dobrej kondycji fizycznej. Aktywny tryb życia ma wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Regularna aktywność fizyczna zwiększa odporność organizmu, polepsza wyniki leczenia chorób, świetnie działa na stres czy bezsenność. Wystarczy wygospodarowanie chwili czasu na aktywność fizyczną w postaci na przykład porannej gimnastyki.