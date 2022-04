Trener Darłovii żegna się z nią porażką. Wieża przywozi 3 punkty INNE WYNIKI 24 kolejki IV ligi

24 kolejka IV ligi ZZPN

Chemik Police - Olimp Gościno 4:2

Darłovia Darłowo - Vineta Wolin 0:1

Zespół z Darłowa ostatni raz prowadził Mateusz Kaźmieraczak. Po ponad 4 latach kończy się przygoda tego trenera z Darłovią. Bez wątpienia największym sukcesem za kadencji trenera Kaźmierczaka był awans z drużyną do IV ligi w sezonie 2018/2019. Kibice z Darłowa czekali na to wydarzenie aż 15 lat.

- W imieniu Zarządu, zawodników i kibiców Miejskiego Klubu Sportowego Darłovia Darłowo serdecznie dziękuję za lata spędzone w naszym klubie, wysiłek, poświęcenie, ciężką pracę oraz zaangażowanie i serce włożone w prowadzenie drużyny. Dziękuję za wspomnienia i sportowe emocje oraz życzę dalszych trenerskich sukcesów - komentuje Waldemar Śmigielski, prezes Darłovii Darłowo.

- Trzeba wiedzieć kiedy się pożegnać. Myślę, że teraz jest najlepszy moment żeby to zrobić, chociaż to bardzo trudne. Od pierwszego treningu dobrze zrozumiałem, co znaczy ten herb i koszulka naszego klubu Darłovia Darłowo i jakie wartości reprezentuje - napisał na facebooku Mateusz Kaźmierczak. - Chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy współpracowali ze mną przez te ponad 4 lata. Bez wątpienia w pierwszej kolejności chcę podziękować mojej drużynie oraz Zarządowi MKS Darłovia Darłowo, za zaufanie, zaangażowanie i w wiarę w osiągnięcie wyznaczonych celów. Za wszystkie wygrane jak i przegrane mecze, ponieważ każdy z nich nas czegoś nauczył. Byłem tutaj dobrze traktowany. Utrzymywaliśmy relacje oparte na szacunku, co ja bardzo cenię. Wielkie podziękowania kieruję również w stronę kibiców, którzy od mojego pierwszego dnia, sprawili, że czułem się jak w domu, byłem szanowany, otrzymywałem wsparcie, jakiego trener potrzebuje. Teraz ja przestaje być częścią tej drużyny, tego klubu ale nigdy nie przestanę być częścią Darłowskiej rodziny. Życzę dalszego rozwoju i wielu sukcesów.