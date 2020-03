Trener Darłovii Darłowo mówi o realiach klubowych w czasie pandemii

Rozmowa z Mateuszem Kaźmierczakiem, trenerem IV-ligowej Darłovii Darłowo o sytuacji tego klubu związanej z zagrożeniem koronawirusowym i przerwie w rozgrywkach.

Jak sobie radzi Darłovia Darłowo w czasie przymusowej przerwy w rozgrywkach IV-ligowych?

Mateusz Kaźmierczak: Realizujemy treningi indywidualnie, pracujemy prze wszystkim nad tężyzną fizyczną w warunkach domowych. Przerwa w rywalizacji sportowej to konieczne rozwiązanie. Najwaźniejsze jest zdrowie zawodników i nasze. Nikt tego, co teraz się dzieje w Polsce i na świecie, się nie spodziewał i wszyscy czekają żeby to się skończyło. Dalszy scenariusz dla losów rywalizacji IV-ligowej?

Mateusz Kaźmierczak: Możemy grać do końca lipca tego roku. Mam więc nadzieję, że rozgrywki wznowimy w maju i dogramy ten sezon do końca.

A może lepiej go nie dogrywać i zakończyć rozgrywki tak, jak teraz wygląda tabela?

Mateusz Kaźmierczak:To zależy od tego ile obecna sytuacja - zagrożenia koronawirusowego - się utrzyma. Od podejmowania decyzji dotyczących losów rozgrywek są organy je prowadzące. W naszym przypadku Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej. My czekamy na decyzje. Na pewno nikt nie chce narażać zawodników i kibiców na utratę zdrowia lub coś gorszego.

Czy łatwo jest teraz podtrzymać formę? Czy lepiej, jeśli będzie taka decyzja, wznowić rozgrywki z marszu, czy dać klubom na przykład 2 tygodnie na przygotowanie się do wznowienia walki o punkty?

Mateusz Kaźmierczak: Takie treningi, jak obecnie tylko w jakimś stopniu utrzymują firmę fizyczną. Gra w piłkę nożną przecież nie polega tylko na bieganiu. Wszystkie zespoły są w takiej samej sytuacji, więc jak tylko będzie można grać, to gramy. Nie ma na co czekać. Tymczasem zostańmy w domach dla własnego bezpieczeństwa. Nie wychodźmy z nich bez potrzeby. Dziękuję za rozmowę

