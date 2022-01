Trasy spacerowe do 66 km od Sławna. Urokliwe ścieżki na weekend 15 - 16 stycznia?

Wycieczki ze spacerem w pobliżu Sławna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 66 km od Sławna, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 15 stycznia w Sławnie ma być 7°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 16 stycznia w Sławnie ma być 7°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🌳 Trasa spacerowa: Dąbrowa Rzepnicka

Stopień trudności: 1

Dystans: 3,02 km

Czas trwania spaceru: 348059 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podejść: 84 m

Suma zejść: 82 m

Bytow poleca trasę mieszkańcom Sławna

Trasa oznakowana zielonym liściem dębu wiedzie poprzez piękne drzewostany liściaste usytuowane wśród morenowych pagórków i dolin. Wędrując tą ścieżką przyrodniczą, można miło spędzić czas na świeżym powietrzu, wśród szumu drzew oraz zyskać wiedzę na temat gospodarki leśnej.