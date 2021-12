Trasy spacerowe do 66 km od Sławna. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 25 - 26 grudnia?

Spacerem ze Sławna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 66 km od Sławna, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 grudnia w Sławnie ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 26 grudnia w Sławnie ma być 1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez Mierzeję Gardnieńską

Stopień trudności: 1

Dystans: 23,53 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 46 m

Suma podejść: 661 m

Suma zejść: 668 m

GR3miasto poleca trasę spacerowiczom ze Sławna

Zauroczeni wędrówkami przez piaszczyste góry wybrzeża, tym razem wyruszyliśmy na spotkanie z madwinami rozciągającymi się między Rowami a Czołpinem. 23,5 kilometrowa trasa pozwoliła zobaczyć najpiękniejsze miejsca, które zwykle są nieosiągalne dla przeciętnego turysty wybierającego się w tamte okolice. Ale dla chcącego, nic trudnego!