Tajemnica wyrwana z ziemi przez Mariana Laskowskiego. Teraz oglądają ją w muzeum [ZDJĘCIA]

W Darłowie zamiast lodowiska inna atrakcja dla dzieci i młodzieży na ferie - pumptrack [ZDJĘCIA]

W - Darłowie - środę 12 lutego 2020 na rynku starego miasta rozpoczęto montaż modułowego toru, przeznaczonego do jazdy na: rowerze, hulajnodze, deskorolce i rolkach. Taki tor to idealne miejsce do odbycia treningu, wszechstronnego ruchu albo mini zawodów. Pumptrack (ang. pump tr...