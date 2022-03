Szykuje się 7 Powiatowy Turniej Teatralny w Sławnie ZDJĘCIA

Szykuje się 7 Powiatowy Turniej Teatralny w Sławnie

- Serdecznie zapraszam - mówi Renata Biernacka, dyrektor LO w Sławnie. - Zapraszam na autorski i wielopokoleniowy turniej pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Starosty Sławieńskiego. Nie chcemy, by kolejny raz życie w cieniu epidemii COVID-19 pozbawiło społeczność powiatu sławieńskiego tego wyjątkowego święta amatorskiego, szkolnego teatru. Stąd po raz drugi, formuła online - spektakle będzie można oglądać na konkursowej stronie internetowej: https://liceumslawno.com/teatr

Wystąpi młodzież szkół podstawowych z: Ostrowca, Sławska, Warszkowa, Sławna (SP2 i SP3) oraz wszystkich szkół ponadpodstawowych Powiatu Sławieńskiego.

- Wierzę, że sztuka pozwala ocalać najszlachetniejsze wartości, dlatego szczególnie w czasie naznaczonym wojną, zwróćmy uwagę na to, co ważnego chcą nam powiedzieć młodzi ludzie. Zapraszam do teatru online w I LO w Sławnie – dodaje Renata Biernacka.