Sztab Kryzysowy szykuje się do podjęcia ważnej decyzji w obliczu widma bankructwa

Od 1 stycznia 2020 roku wszedł w życie czteroletni unijny zakaz połowu dorszy na Bałtyku dla armatorów trudniących się wędkarstwem dorszowym. Sektor ten czuje się przyparty do ściany, bo nie należą się mu rekompensaty za postój w portach, czy skasowanie jednostki, z unijnych środków.



- Poinformowaliśmy premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudę o naszej sytuacji. Grozi nam bankructwo - mówi Andrzej Antosik, prezes Bałtyckiego Stowarzyszenia Wędkarstwa Morskiego z Darłowa. - Czekamy na reakcję rządu. Nie podpisaliśmy porozumienia z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na warunkach ministra Marka Gróbarczyka. Bo obietnica utworzenia ścieżki legislacyjnej, która będzie dedykowana dla nas jest pisana „palcem po wodzie”. Brak tutaj konkretów. Pan minister mówił nam, że w pierwszym kwartale 2020 roku będzie wiadomo, jak w praktyce będzie wyglądało dla nas wsparcie. To za mało. Zaproponowaliśmy panu ministrowi, aby podpisać konkretne porozumienie, gdzie wskazuje się skąd otrzymamy pomoc finansową, kiedy to nastąpi oraz jaka będzie jej wielkość. I na tym się skończyło. Stąd nasz apel do prezydenta i premiera. Liczymy na wsparcie z ich strony - dodaje.



Pod koniec listopada 2029 r. armatorzy trudniący się wędkarstwem morskim ostrzegawczo zablokowali pięć portów na Pomorzu: Darłowo, Ustkę, Kołobrzeg, Władysławowo, Łebę. To miało skłonić ministerstwo do rozmów.



- Skłoniło, ale nic nie wskóraliśmy. Od pani reprezentującą Komisję Europejską usłyszeliśmy, że w unijnym Funduszu Rybackim nie ma pieniędzy dla nas - mówi Andrzej Antosik. - Z drugiej strony unijni urzędnicy mówią, że to rządy krajów członkowskich powinny pomóc armatorom takim, jak my. I co? I nic! Dlatego pod koniec zeszłego roku powołaliśmy Sztab Kryzysowy.