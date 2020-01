Sztab Kryzysowy Rybołówstwa i Przetwórstwa zablokuje port w Darłowie i Helu

Sztab Kryzysowy Rybołówstwa i Przetwórstwa zapowiada, że w sobotę - 25 stycznia zostaną zablokowane dwa porty: Darłowo i Hel. Protest ma się rozpocząć od godziny 12 i ma potrwać do 14. I jest to sygnał ostrzegawczy dla polskiego rządu. O co chodzi? W skrócie - o pieniądze.

- Od początku stycznia obowiązuje unijny zakaz połowu dorszy, który ma potrwać cztery lata - mówi Jurand Piotrowski, prowadzący w Sławnie firmę zajmującą się przetwórstwem ryb. - Dorsz jest tą rybą z, której głównie utrzymuje się polskie przetwórstwo. W obecnej sytuacji mojej firmie i też innym przedsiębiorstwom z tej branży grozi bankructwo. Nasz rozmówca podkreśla, że sobotni protest w Darłowie i na Helu to sygnał ostrzegawczy dla rządu. - Na dwie godziny zablokujemy porty - podkreśla. - Domagamy się, aby rząd podjął z nami rozmowy o rekompensatach dla naszej branży, abyśmy przetrwali zakaz połowu dorszy.