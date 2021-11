Szpital w Sławnie podwoił liczbę łóżek COVID-owych i to jeszcze jest za mało ZDJĘCIA

Szpital Powiatowy w Sławnie z kompletem pacjentów COVID-owych

- Jestem przerażony tym, co się dzieje - komentuje Tomasz Walasek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie. - W ubiegłym tygodniu mieliśmy 15 łóżek COVID-owych. W tym już mamy 30 i jest kolejne zapytanie od wojewody, czy damy radę jeszcze powiększyć tę bazę łóżkową.

Dyrektor dodaje, że na oddziale COVID-wym jest komplet pacjentów chorych na koronawirusa.

- Ościenne szpitale też mają podobną sytuację - mówi Tomasz Walasek.

Zapytany, co odpowiedział wojewodzie?



- W szczycie trzeciej fali mieliśmy tyle łóżek COVID-owych, co aktualnie i ledwie dawaliśmy radę by zająć tyloma pacjentami z koronawirusem - mówi wprost Tomasz Walasek. - Teraz też jest kłopot z tzw. „czynnikiem ludzkim”. Mówiąc wprost jest nas za mało, a o dodatkową kadrę na rynku medycznym jest bardzo trudno. Mam pewien pomysł i jeśli on dojdzie do skutku to przybędzie nam jeszcze kilka łóżek COVID-owych, ale trzeba sobie zdać sprawę, że praktycznie jesteśmy już blisko ściany. Po prostu nie damy rady więcej ich zapewnić. Bo nie sztuką jest przyjmować chorych nie mając kadry lekarsko - pielęgniarskiej. W podobnej sytuacji są też inne szpitale. Dlatego też jestem przerażony obecną sytuacją tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że na szczyt czwartej fali koronawirusa jeszcze trochę poczekamy.