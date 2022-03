Szpital Powiatowy w Sławnie gotowy nawet na przyjęcie rannych z frontu w Ukrainie ZDJĘCIA

Szpital Powiatowy w Sławnie w gotowości

- Jesteśmy wszyscy porażeni wydarzeniami na Ukrainie - mówi Tomasz Walasek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie. - Uważam, że trzeba uchodźcom z Ukrainy pomagać. Wykazać się człowieczeństwem.

Dyrektor mówi, że Szpital Powiatowy w Sławnie też - jeśli będzie taka konieczność - włączy się w tę pomoc.

- Mam na myśli, że jesteśmy w stanie przyjąć średnio ranne osoby do naszego szpitala - mówi Tomasz Walasek. - O konkretnej liczbie łóżek nie będę teraz mówił, ale zaznaczę, że śledzimy na bieżąco wydarzenia i jeśli będą takie prośby ze strony rządu, czy wojewody, to odpowiemy na nie pozytywnie i udzielimy takiej pomocy, jaką nasz szpital będzie w stanie zapewnić. Wojna jest potwornym dramatem i warto o tym pamiętać. Warto pomagać na różne sposoby i bardzo fajnie, że to się dzieje w powiecie sławieńskim, ale i także w całym regionie i Polsce.