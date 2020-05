Szok w gm. Darłowo. Siła uderzenia była tak potężna, że auto rozpadło się na dwie części ZDJĘCIA

Dramatyczne wypadki na trasie: Zakrzewo - Darłowo we wtorek - 05.05.2020 r. przed południem. To co widać na zdjęciach to samochód marki Audi A4.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Audi A4 z nieznanych przyczyn uderzył pojazdem w przydrożne drzewo - relacjonuje kpt. Damian Tomczyk, oficer prasowy powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie. - Doszło do tego na trasie: Darłowo - Zakrzewo. Z auta został wrak. Strażak mówi, że w akcji ratunkowej uczestniczyły dwa zastępy strażackie z Darłowa. Na miejscu była policja i zastęp ratownictwa medycznego. - W aucie jechał tylko kierowca. Został zabrany karetką do szpitala - dodaje ktp. Tomczyk. Asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie mówi, że kierowca ma 22 lata i pochodzi z Zakrzewa (gm. Darłowo). - Siła uderzenia w drzewo samochodem była tak mocna, że pojazd rozpadł się na dwie części - opisuje policjantka. - Kierowca jechał sam i został zabrany karetką do szpitala w Słupsku. Pobrano mu również krew do badań. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Czekamy też na informacje ze szpitala w jakim stanie jest kierowca.