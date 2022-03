Święto Pionierów Ziemi Darłowskiej. Darłowo - 7 marca 2022 r. ZDJĘCIA

Święto Pionierów Ziemi Darłowskiej

Jak czytamy we wspomnieniach Pionierów: "W pierwszych miesiącach powojennych brakowało wszystkiego a nawet wody i prądu. Wysadzone mosty drogowy i kolejowy, zniszczona stocznia, zblokowany port, nieczynna gazownia i elektrownia takie Darłowo pozostawili nam Niemcy".

To czego nie udało się Niemcom zniszczyć przejęli Rosjanie i wszystko co dla nich było użyteczne wywozili do Związku Radzieckiego, robiąc magazyny urządzeń i rzeczy m.in. w Kościele Mariackim, fabryce mebli i w innych miejscach. Komendantura sowiecka rządziła wszystkim i nie uznawała władz polskich. Dzięki zapałowi coraz liczniej przybywających w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku Osadników, Darłowo stopniowo leczyło swoje rany. Osadnicy na czele z nieocenionym pierwszym powojennym burmistrzem miasta Stanisławem Dulewiczem przywracali do życia wyludnione miasto i nadawali mu polski charakter.