Świetny mecz Sławy Sławno w okręgówce ZDJĘCIA, WIDEO, wyniki 27 kolejki

22 kolejka okręgówki gr 3 ZZPN

Sława Sławno - Głaz Tychowo 3:1 (1:1)

Świetne widowisko zobaczyli kibice w Sławnie. Grała czwarta z piątą drużyną okręgówki i oba zespoły prezentowały otwarty futbol dążąc do zwycięstwa. Do przerwy było 1:1 po golach Piotra Serewisia (28 min.) i Dominika Sypka (38 min.). W II połowę lepiej weszła Sława, gdy jej zawodnik został ścięty przez obrońcę Głaza w polu karnym. Arbiter wskazał na "11". Do karnego podszedł Przemysław Komorowski i huknął futbolówką, ale... nad poprzeczką. Strzał niecelny - gola nie ma, co miejscowi kibice skwitowali jękiem zawodu. Patrz wideo poniżej.