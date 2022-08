Świetne miejsce dla turystów powiecie sławieńskim. Polecamy ZDJĘCIA

Jezioro Bukowo w Uzdrowisku Dąbki

Nad jeziorem Bukowo zlokalizowane jest Centrum Sportów Wodnych w Uzdrowisku Dąbki. Tutaj też są mini rejsy po jeziorze łódką wycieczkową, czy możliwość skorzystania z rowerków wodnych. To też raj dla wędkarzy i miłośników żeglowania. Do tego super infrastruktura. Jeśli będziecie mieli dość wrażeń "jeziorowych", to 100 metrów dalej jest piękna plaża morska. Polecamy polski Bałtyk.

Dodajmy, że cały ten teren - okolica ul. Dąbkowickiej - zmienił swoje oblicze, bo infrastruktura została tutaj gruntownie wyremontowana i jest bardzo przyjazna turystyce. Te rejony to też fajne miejsca dla miłośników rowerów. Polecamy.