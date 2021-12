Świąteczne grzybobranie w gminie Sławno. Zbierają w grudniu ZDJĘCIA

Grzybobranie na Boże Narodzenie?

Okazuje się, że tak. Kurki wypatrzyliśmy na targowisku w Sławnie, gdy nimi handlowano 19.12.2021 r., ale zdjęcia grzybów przesłali NAM też internauci. Nasz reporter także znalazł trochę kurek w okolicy Gwiazdówka (gm. Sławno) podczas rekreacyjnego biegania - patrz na zdjęciach. Wszak jedna kurka wiosny nie czyni.

- Zmieniają się warunki klimatyczne - komentuje Piotr Szymański z Nadleśnictwa Sławno. - Mamy cieplejszą wiosnę. lato, jesień i zimę. Ciepło i wilgoć to idealne warunki do pojawiania się grzybów, a więc mogą one wyrosnąć też w listopadzie, czy nawet i grudniu.

Nasz rozmówca dodaje, że jeśli są sprzyjające warunki pogodowe to grzybnia rozpoczyna wegetację.

- Pamiętajmy, że grzyby mają swój okres, gdy się pojawiają. Na przykład opieńki występują dosyć późno. Kurki powinny być do końca października - mówi Piotr Szymański. - W tym roku listopad był dość ciepły i stąd też kurki i trafiły się w tym miesiącu.