Studniówka ZSA w Sławnie odwołana z uwagi na pandemię. Przypominamy archiwalne ZDJĘCIA, WIDEO

ZSA w Sławnie - 2020 rok

Dwie klasy maturalne Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie zatańczyły [07.02.2020 r.] Poloneza... A to oznacza, że ZSA ma bal maturalny. Zorganizowano go w Restauracji "W Starym Kinie" w Sławie.

- Wyglądacie wspaniale - mówił do maturzystów Marian Krakowski, dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie. - Polonez był przepiękny i wzruszający. Zawsze zastanawiam się co mam powiedzieć podczas studniówki. Życzę wam, abyście się bawili - mówiąc po staropolsku - do piania pierwszego kura.

Wszystko oglądali rodzice maturzystów, którzy nie kryli wzruszenia.