Stowarzyszenie z Warszkowa rozliczyło zbiórkę publiczną na pogorzelców. Część pieniędzy zostało

_Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa informuje, że:

W dniach od 14 października do 15 listopada 2019 r. prowadzona była zbiórka publiczna pn. „Pomoc dla 3 rodzin poszkodowanych w pożarze w dn. 4.10.2019 r. w Tychowie, gm. Sławno” o nr 2019/4578/OR. Cel zbiórki: Na zakup rzeczy osobistych, środków higienicznych i wyposażenia lokali

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiórka została zgłoszona do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz rozliczona poprzez złożenie Sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki i Sprawozdania z rozdysponowania zebranych ofiar.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej do puszek kwestarskich zebrano łącznie kwotę: 44.035,10 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzydzieści pięć złotych 10/100).

Ponadto na wyodrębniony rachunek bankowy o nr 80 9317 0002 0000 0501 2000 0090 osoby fizyczne, jednostki i przedsiębiorcy dokonywali wpłat datków. Łączna kwota zebranych w ten sposób środków to: 17.111,22 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sto jedenaście złotych 22/100).

Łączna kwota zebranych środków (ze zbiórki publicznej i wpłat na konto) to 61.146,32 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 32/100).

W okresie listopad-grudzień 2019 r. zebrane środki były wydatkowane, po wizjach w zajmowanych lokalach – zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez poszkodowane rodziny przy współudziale pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.

Wydatkowano łącznie kwotę: 46.384,43 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych 43/100), z czego:

- 44.035,10 zł – pochodziło ze zbiórki publicznej,

- 2.313,33 zł – pochodziło z wpłat na konto bankowe.

Wydatki obejmowały:

- zakup mebli (m.in. szafy, wersalki, sofy, stoły, krzesła, biurka, komody, pufy, itp.),

- zakup sprzętu AGD (m.in. kuchnie, pralki, chłodziarko-zamrażarka, czajniki, odkurzacze, miksery, żelazko, itp.),

- zakup pozostałego wyposażenia mieszkań (m.in. firanki, zasłony, rolety, dywany, ręczniki, pościel, obrusy, koce, itp.),

- zakup drobnych artykułów gospodarstwa domowego, w tym wyposażenia kuchni (m.in. garnki, patelnie, zastawa stołowa, szklanki, sztućce, nabierki, osączarki, miski, deski, wiadra, kosze, itp.),

- zakup art. wykończeniowych (m.in. bateria zlewowa, lampy oświetleniowe, kinkiet, karnisze, szyny, itp.),

- zakup odzieży i obuwia,

- zakup art. higienicznych, chemii domowej i środków czystości (m.in. proszek do prania, płyny do mycia, płukania, do szyb, ścierki, gąbki, worki na śmieci, ręczniki papierowe, papier toaletowy, itp.).

W ocenie Zarzadu Stowarzyszenia oraz pracowników GOPS – wszystkie potrzeby poszkodowanych rodzin zostały zabezpieczone.

Pozostała, niewykorzystana na dzień dzisiejszy kwota 14.797,89 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 89/100) pozostaje w dyspozycji Stowarzyszenia. Zgodnie z podjętymi przez Zarząd Stowarzyszenia ustaleniami środki te przeznaczone zostaną na dalszą, doraźną pomoc poszkodowanym rodzinom w przypadku np. konieczności wykonania remontów, usuwania awarii, uzupełnienia wyposażenia czy innych, nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń.